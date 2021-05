'É mentira que o Campeonato Paulista não vale nada', diz Muricy após título do São Paulo

Bastante emocionado nas arquibancadas do Morumbi após a conquista do título paulista neste domingo, Muricy Ramalho, coordenador de futebol e ídolo do clube, valorizou a conquista do torneio estadual. O São Paulo não levantava uma taça desde 2012 e encerrou o jejum ao vencer o Palmeiras por 2 a 0 neste domingo.

“A gente tem que jogar pelo torcedor. O torcedor queria o Campeonato Paulista. Esse negócio que não vale nada é mentira, vale sim, quem perde sente. Ganhamos do campeão da Libertadores e da Copa do Brasil”, afirmou o treinador, chorando. “Estou emocionado mesmo. Acho que não fiquei tão emocionado como fiquei hoje. Muitos anos sem ganhar”, afirmou o treinador que foi tricampeão brasileiro com o clube tricolor.

Para Muricy, o título dá confiança para o restante da temporada. Na terça-feira, o time enfrenta o Sporting Cristal, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time já está classificado, mas deve ficar em segundo lugar da chave, atrás do Racing. “Temos de melhorar. Temos muita coisa para aprimorar, mas o título dá confiança para todos nós, jogadores, comissão técnica e os torcedores”, afirmou.

Muricy teve importância crucial na conquista, como, por exemplo, na definição da comissão técnica. Antes da contratação, Hernán Crespo foi apontado por Muricy como o mais indicado para o cargo, apesar da pouca experiência. “Lembro da primeira reunião via Zoom com o Muricy, o Rui Costa, o Belmonte, com o Casares, quando me deram a possibilidade, que acreditaram que essa comissão técnica eram as pessoas justas para trabalhar aqui”, afirmou o argentino.