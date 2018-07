'É muito cedo para falar em título', diz Fernando Prass

O goleiro Fernando Prass tratou de amenizar a empolgação da torcida do Palmeiras após a vitória sobre o Santa Cruz por 3 a 1, no sábado, no Allianz Parque. O quinto triunfo seguido em casa levou o time paulista à liderança provisória do Brasileirão. O goleiro, porém, acredita que ainda há um longo caminho até o título.

"Precisamos entender que não existe jogo tranquilo, temos que ter consciência disso. É muito cedo [para falar em título], faltam 29 jogos e temos que manter a calma", alertou o experiente jogador, lembrando das dificuldades impostas pelo rival deste sábado. "Mesmo depois do 3 a 1, o Santa Cruz ainda teve chance e podia ter entrado no jogo."

Para o zagueiro Edu Dracena, o bom rendimento da equipe se justifica pelo padrão de jogo que vem exibindo nas últimas rodadas. A consistência não abalou o Palmeiras quando o Santa Cruz reduziu a vantagem no placar.

"No segundo tempo, eles vieram pra cima, diminuíram para 2 a 1, mas depois conseguimos criar e matar a partida. Poderíamos até ter feito um placar maior, tivemos muitas chances de gol. O importante é que nos movimentamos, mostramos um padrão de jogo consistente. Agora precisamos continuar vencendo em casa e somar pontos fora", comentou.

O Palmeiras voltou a campo já na terça-feira para enfrentar o América-MG, novamente no Allianz Parque, na abertura da 10ª rodada do Brasileirão.