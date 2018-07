'É muito difícil tirar o Diego Souza do Sport', diz presidente do clube

O presidente do Sport, Arnaldo Barros, reiterou nesta sexta-feira que o Palmeiras não vai conseguir contratar o atacante Diego Souza, de 32 anos, porque tirá-lo do time pernambucano é "muito difícil". O dirigente concedeu entrevista por telefone ao canal SporTV e afirmou que o principal fator para o jogador permanecer na equipe é a vontade própria.

A diretor do Sport se reuniu na quinta-feira com o pai e empresário do atleta. O gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, também viajou ao Recife. "Sobre a permanência do Diego Souza, contratualmente, em termos de pagar multa, é muito difícil algum clube tirar o Diego Souza do Sport", disse Barros. A multa rescisória é avaliada em cerca de R$ 30 milhões.

O presidente do clube lembrou que a identificação entre o atacante e a torcida é muito forte. " O Diego é identificado com o clube e tem uma história aqui. E o Sport não tem interesse em se desfazer dele. Agora, se ele manifestasse o desejo de sair, teríamos que negociar porque não queremos nenhum atleta insatisfeito", comentou.

O técnico Cuca, do Palmeiras, disse nesta sexta-feira que considera bastante improvável a vinda de Diego Souza. O atacante tem cinco jogos disputados pelo Sport no Brasileiro e caso atue mais duas vezes, não poderá mais defender outra equipe pela competição. O clube paulista foi atrás do jogador do Sport após uma indicação do próprio Cuca.

"Não foi sobre valores para o Diego Souza sair do Sport. Deixamos claro desde o início que não tínhamos o interesse de fazer uma negociação", afirmou o presidente do Sport. "O Diego é o centroavante da seleção brasileira. Então, não só o Palmeiras, como outros clubes também querem o Diego Souza. Quem não quer o Diego Souza? Quem não quer um centroavante da seleção brasileira em seu elenco. Ficamos honrados, mas o Diego Souza é atleta do Sport", completou.