'É muito improvável que Diego Souza venha ao Palmeiras', diz Cuca

O técnico Cuca, do Palmeiras, esfriou nesta sexta-feira a expectativa do clube e da torcida pela chegada do atacante Diego Souza, do Sport. Em entrevista coletiva na Academia de Futebol, o treinador afirmou que a negociação é difícil e o mais possível desfecho é que o jogador continue na equipe nordestina e o Alviverde seja obrigado a buscar outra opção para reforçar o setor ofensivo.

"Não teve o desfecho esperado (o Diego Souza). O Cícero Souza (gerente de futebol do Palmeiras) esteve no Recife, mas já voltou. Então, é muito improvável que ele venha", disse Cuca. Ao ser questionado sobre a possível insistência da diretoria pela negociação, o treinador desconversou: "Não sei se o Palmeiras vai continuar tentando o Diego Souza".

O esforço do Palmeiras pelo atacante iniciou com uma indicação de Cuca e do contato entre o presidente do clube, Maurício Galiotte, com Diego Souza na Austrália. O dirigente estava como chefe de delegação da seleção brasileira para dois amistosos, enquanto o atacante compunha o grupo do técnico Tite. A investida pelo jogador se intensificou nas últimas semanas, após o Palmeiras não conseguir trazer Richarlison, do Fluminense.

"Diego Souza foi um jogador por quem o Palmeiras se interessou. Mas é uma negociação que dificultou muito. Não teve o desfecho que a gente esperava", comentou Cuca. Como Diego Souza tem cinco jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro, o atacante poderia atuar no máximo mais uma vez para não atingir o número máximo de sete partidas, o que inviabiliza a participação dele por outra equipe.

O treinador do Palmeiras evitou dar detalhes sobre as conversas. Na quinta-feira, Diego Souza, os seus representantes e a diretoria do Sport passaram a tarde reunidos. O clube pernambucano reiterou a vontade de contar com ele e ofereceu novas condições para prorrogar o atual contrato. O vínculo vai até 2018.