'É o jogo mais importante de nossas vidas', diz Messi

Lionel Messi vai realizar neste domingo, contra a Alemanha, a partida mais importante de sua carreira com a camisa da Argentina. Foi o próprio camisa dez que fez esta avaliação em uma mensagem emocionada que publicou neste sábado em sua conta pessoal do Facebook.

Messi também ressaltou a importância do trabalho em equipe para que a Argentina chegasse à final da Copa, algo que não acontecia há 24 anos. "Amanhã, jogaremos a partida mais importante de nossas vidas com esta camiseta. Meus sonhos e minhas ilusões estão sendo cumpridos graças ao trabalho e o sacrifício de um grupo que acreditou que era possível desde o primeiro dia", escreveu Messi, que também postou uma foto sorridente e confiante com a camisa da seleção argentina.

O capitão da seleção também reconheceu a importância dos milhares de torcedores que acompanham a equipe em todos os jogos. "É a nossa gente, os argentinos, que nos trouxeram até aqui. Mas o sonho ainda não acabou", continuou o craque. "Amanhã, queremos ganhar e estamos preparados para isso. Vamos Argentina!, finalizou.

A mensagem está inserida em contexto de aproximação de Messi com os torcedores e fãs pelas redes sociais. Desde o início da Copa, ele postou mensagens com fotos de eventos de confraternização no CT do Galo e até jogos de baralho. Depois da vitória contra a Holanda, por exemplo, ainda na sala do exame antidoping, para o qual havia sido sorteado, usou as redes sociais para lamentar o fato de não poder participar da festa pela classificação no vestiário. "Falta um passo", escreveu na final da mensagem.