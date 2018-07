'É o jogo que qualquer um gostaria de jogar', diz Navas

FORTALEZA - Autor do gol de pênalti que garantiu a Espanha na final, o meia Jesus Navas não escondeu a alegria pelo momento feliz vivido na Arena Castelão, nesta quinta-feira, e disse estar ansioso pela decisão da Copa das Confederações, contra o Brasil, no Maracanã.

"É o jogo que qualquer um gostaria de jogar. Queríamos estar na final. Queremos jogar e desfrutar", declarou o meia. "Estou muito feliz, conseguimos chegar à final. Temos muita vontade de ganhar o título".

Navas, contudo, admitiu que a Espanha teve mais dificuldade do que esperava para superar a Itália, em Fortaleza. "Nós temos confiança e agilidade. Trabalhamos bem isso. E essa partida foi incrível. Por várias ocasiões, a Itália quase nos surpreendeu. Sabíamos que iríamos encontrar uma situação complicada por causa da Eurocopa", disse, referindo-se à derrota da Itália por 4 a 0 na final do torneio disputado em 2012.

Juan Mata também reconheceu o sofrimento vivido pelos espanhóis nesta semifinal. "Foi muito difícil até o final. Nós sofremos muito, muito mesmo. Perdemos muitas oportunidades, foi muito duro", disse o meia, que também já pensa a decisão. "Acho que vai ser um jogo bonito, no Maracanã, contra a seleção da casa".

Eleito o melhor jogador da partida, o goleiro Iker Casillas destacou que a vitória nos pênaltis foi uma "loteria". "Tivemos sorte e vamos disputar mais uma final, o que será inesquecível para esta geração e para todos os espanhóis", declarou o goleiro, sem esconder a preocupação com o desgaste físico dos companheiros.

"Teremos um rival difícil e um dia a menos de descanso. Vamos tentar descansar e nos recuperar para domingo porque vamos ter que enfrentar uma seleção com a do Brasil, no Maracanã. E vamos tentar ser bem-sucedidos", disse.