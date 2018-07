'É o melhor time que já enfrentei', admite Ferguson

"Fomos superados por um time fantástico, o melhor que já enfrentamos desde que estou à frente do Manchester. Eles mesmerizam você com suas trocas de passe e nós nunca conseguimos controlar Messi. Quando você enfrenta times que alcançam níveis como esses, fica difícil. Grandes times funcionam em ciclos e o ciclo do Barcelona neste momento é o melhor da Europa, não há dúvidas sobre isso", afirmou Ferguson, contundente. "Fomos batidos pelo melhor time da Europa e não há nenhuma vergonha nisto".

Apesar de reconhecer a superioridade do rival, o técnico disse que o Manchester ficou aquém do esperado na final. "Acho que conseguimos nos manter no jogo quando Rooney empatou e eu esperava que poderíamos jogar melhor no segundo tempo, mas não foi o que aconteceu", avaliou.

Mesmo com o revés na grande final, Ferguson fez questão de valorizar o desempenho do Manchester nos últimos meses, principalmente o recorde de títulos do Campeonato Inglês, alcançado há duas semanas. "Acho que há clara evidência de que somos um dos grandes times da Europa agora. Nosso recorde mostrou nossa excelência. Foi uma grande temporada, em muitos sentidos. Mas é muito decepcionante ser derrotado por duas vezes em um fantástico estádio como Wembley", disse o atual campeão inglês, se referindo ao revés diante do Manchester City, na semifinal da Copa da Inglaterra.

O técnico ainda destacou a carreira do goleiro holandês Edwin Van der Sar, que se aposentou neste sábado, aos 40 anos. "Van der Sar foi um grande servidor do United e desejamos o melhor para ele. Ele teve uma grande carreira e jogou com imensa honra e grande profissionalismo", exaltou.