'É preciso ganhar sempre', diz Muricy após derrota do Santos

SÃO PAULO - O Santos conheceu sua primeira derrota na temporada de 2013 neste domingo, diante do Paulista. Debaixo de forte chuva e com um gramado encharcado, a equipe santista conseguiu criar pouco, o que não agradou nada ao técnico Muricy Ramalho. Acabou perdendo por 3 a 1.

"É preciso ganhar sempre", disse Muricy em entrevista coletiva, inconformado com o resultado. "Os dois times foram prejudicados pelo gramado, mas nós sofremos mais com a chuva por ser um time muito mais técnico e leve. O Paulista aproveitou, foi bem no ataque, se defendeu bem e mereceu a vitória."

Apesar de irritado com a derrota, o técnico elogiou a estreia do volante Marcos Assunção, um dos reforços santistas para a temporada, e o retorno de Edu Dracena, que retornou de lesão no joelho após quase 7 meses ausente. "O Assunção e o Edu se comportaram bem, após muito tempo sem jogar. Foi muito agradável vê-los jogar."

A derrota para o Paulista impediu que o Santos recuperasse a liderança do Campeonato Paulista. Porém, a chance de recuperar a primeira posição vem já na próxima semana, quando enfrenta a Ponte Preta, atual líder, em Campinas.