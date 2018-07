'É quase impossível eu deixar o São Paulo', enfatiza Luis Fabiano

Luis Fabiano, artilheiro do São Paulo em 2014 com 20 gols, afirma que sua saída do clube paulista é "quase impossível". O jogador de 34 anos pretende encerrar a carreira na equipe na qual é o terceiro maior goleador da história, com 199 gols - o maior goleador é Serginho Chulapa, com 242.

"Boatos, conversas, especulações e perguntas sempre vão existir neste momento de mercado. Mas deixei bem claro que, hoje, é quase impossível minha saída do São Paulo", afirmou o atacante após uma visita a uma entidade de apoio a crianças carentes, em São Paulo, no domingo.