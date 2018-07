'É sempre bom chegar com vitória para encarar um clássico', diz Rogério Ceni

Além de render mais três pontos e uma melhor posição na tabela, o triunfo do São Paulo sobre o Vitória por 2 a 0 serviu para abastecer a confiança do elenco são-paulino às vésperas do clássico com o Corinthians, no domingo. Esta é a avaliação do técnico Rogério Ceni.

"É sempre bom chegar com uma vitória para encarar um clássico", avisou o treinador, na noite desta quinta-feira. O duelo com o Corinthians será no Itaquerão, às 16 horas de domingo. "É uma tarefa difícil, claro, um time que vem com confiança, embalado", projetou Ceni.

Sem dar indicações de como vai escalar o seu time, o técnico disse que ainda trabalha na definição do esquema tático. "Vamos tentar achar um esquema de jogo que seja adequado de jogar, compatível para jogar contra o Corinthians lá dentro, para tentar a vitória", declarou.

Para Rogério, a falta de confiança é um dos maiores obstáculos no time, principalmente quando se trata de buscar vitórias fora de casa. Neste Brasileirão, o São Paulo perdeu as duas partidas que jogou longe do Morumbi.

"Nós temos que tentar encontrar alternativas para dar aos jogadores possibilidades para eles acreditarem na vitória. A mesma falta de folga nas vitórias em casa é o mesmo detalhe que está faltando para marcar pontos fora de casa. Nós estamos muito próximos de conquistar pontos fora de casa, mas estamos cometendo erros primários", analisou.