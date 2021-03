'É sempre uma pressão enorme', diz capitão do Santos sobre derrota para São Paulo

O volante Alison, jogador do Santos, deu entrevista neste sábado após a partida com o São Paulo, no Estádio do Morumbi. O jogo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, terminou em uma retumbante vitória para o São Paulo, com goleada por 4 a 0.

O jogador comentou que a derrota foi difícil, apesar de o time estar em um início de trabalho, em relação ao novo treinador, Ariel Holan, que teve neste sábado seu jogo de estreia no comando da equipe alvinegra. "É complicado perder o jogo desta forma, ainda mais um clássico", disse o jogador, que prosseguiu: "O que a gente trabalhou na semana não foi possível colocar em prática."

Sobre o fato de jogar no Estádio do Morumbi, o atleta admitiu: "Para o Santos, é sempre uma pressão enorme." Alison também comentou o fato de que o campo não favoreceu o jogo, pois caiu uma forte chuva antes e durante a partida. Ainda assim, o volante foi categórico ao dizer que "a gente não pode admitir perder o jogo desta forma, mesmo com o campo alagado".

Apesar disso, disse não conseguir compreender a derrota, ressaltando que "é difícil explicar, cada jogo é um jogo, a gente encontrou dificuldades na partida", completou. O atleta, porém, disse ser necessário focar na superação da derrota.

"A gente precisa se reerguer e terça-feira, a gente tem um jogo importante", concluiu Alison, sobre o confronto com o Deportivo Lara, pela segunda fase da pré-Libertadores.