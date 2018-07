'É um absurdo o Palmeiras ter um gramado como esse', reclama Cuca após eliminação

O técnico Cuca criticou duramente o gramado do estádio Allianz Parque, em São Paulo, onde o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Grêmio e foi desclassificado da Copa do Brasil nesta quarta-feira. "É um absurdo o Palmeiras ter um gramado como esse. Um absurdo. O Palmeiras é um time de primeira linha. (O gramado) está horrível", criticou o treinador, em entrevista coletiva após a partida.

Por outro lado, o treinador negou que o time tenha sido desclassificado por causa das condições do gramado. "Não perdemos (a vaga) por causa do gramado. Não foi isso, mas o pessoal tem de cuidar melhor. Não me perguntem como", afirmou o treinador.

O maior trunfo do Palmeiras em 2016 - seu estádio - acabou prejudicando a fluidez das jogadas. Diante de um gramado bastante prejudicado por causa da sequência de shows (o tenor Andrea Bocelli na última quarta-feira e o grupo Aerosmith no sábado), a equipe teve dificuldades para acertar passes e encadear jogadas. Por causa dos buracos e irregularidades, o jogo ficou picado e sem sequência.

No intervalo de jogo, o próprio Gabriel Jesus reconheceu que o gramado irregular prejudicou a equipe. Neste domingo, o Palmeiras voltará a jogar em sua casa, desta vez pelo Campeonato Brasileiro diante do Sport. Na competição, o clube alviverde tem sete pontos de vantagem na liderança.