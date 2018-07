'É um dia muito triste para o futebol', diz presidente da Fifa

"É um dia muito triste para o futebol", declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em relação ao acidente que fez mais de 70 mortos na Colômbia com o avião que transportava o Chapecoense. Afirmando estar "profundamente triste e em choque", o cartola fez questão de enviar mensagens de condolências em português.

Pelo mundo, clubes como o Barcelona e Manchester United têm declarado sua solidariedade diante do acidente. O Benfica chegou a sugerir que poderia ajudar financeiramente o clube brasileiro.

Na Fifa, o tom é de consternação desde as primeiras horas da manhã. "Lamentamos profundamente a queda do avião na Colômbia, uma tragédia chocante", disse Infantino.

Ele ainda mandou uma mensagem às famílias. "Neste momento difícil, nossos pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e amigos", declarou. "Nossos sinceros pêsames aos torcedores, à comunidade do futebol e aos meios de comunicação brasileiros envolvidos na tragédia", completou o presidente da Fifa que, nos últimos meses, tem contato com o apoio direto da Conmebol para apresentar suas propostas de reformas na entidade.

Em seu site, a Fifa publicou uma foto do escudo do Chapecoense em negro, em uma homenagem.