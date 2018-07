'É um dia triste para o futebol', diz Blatter

Adamu e Tamarii fazem parte do Comitê Executivo da Fifa, órgão composto por 24 membros e responsável por escolher as sedes da Copa de 2018 e 2022 na eleição marcada para o dia 2 de dezembro. Mas denúncia feita no último domingo pelo jornal inglês The Sunday Times acusou os dois de negociarem seus votos em troca de dinheiro para projetos em seus países. O caso, então, foi parar no Comitê de Ética da entidade, que abriu investigação e já aplicou a suspensão provisória.

Além de Adamu e Tamarii, outros quatro dirigentes da Fifa envolvidos na denúncia foram suspensos provisoriamente nesta quarta-feira. Antigos membros do Comitê Executivo, Slim Aloulou, Amadou Diakite, Ahongalu Fusimalohi e Ismael Bhamjee ocupam cargos menores na entidade atualmente. Mas, segundo o Comitê de Ética, eles também estão sendo investigados pela suposta negociação de votos.

Depois da reunião do Comitê de Ética, Blatter deu entrevista coletiva na sede da Fifa, em Zurique, e pediu tempo para recuperar a credibilidade da entidade. "Temos que lutar por respeito e, principalmente, temos que lutar para que as pessoas que ocupam cargos na Fifa se comportem como devem. Nossa sociedade está cheia de demônios e eles também existem no futebol", disse o presidente, consciente da gravidade das acusações e defendendo o rigor nas punições aos envolvidos.

"A decisão de suspender esses dirigentes é totalmente justificada e não deve ser questionada. Entendemos que isso é crucial para manter a integridade da eleição das sedes da Copa de 2018 e 2022", explicou o presidente do Comitê de Ética da Fifa, Claudio Sulser, após anunciar a suspensão de Adamu e Tamarii. "Nós determinamos tolerância zero para qualquer deslize no código de ética."