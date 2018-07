'É um dos maiores desafios da minha carreira', diz Andrezinho sobre o Vasco

"Não penso em outra coisa que não seja tirar o Vasco desta situação. Posso dizer que é um dos maiores desafios da minha carreira, pois o Vasco não merece isso. Não podemos lamentar os pontos que perdemos. Não temos tempo para isso. O campeonato acaba daqui a seis rodadas e não se tem tempo para lamentar", declarou nesta quarta-feira.

Apesar da lanterna no Brasileirão, o Vasco tem se dado bem nos clássicos, e neste domingo terá mais um, contra o Fluminense, no Engenhão. No primeiro turno, mesmo em meio a uma crise já existente, o time alvinegro venceu por 2 a 1. Foi nesta partida que Andrezinho marcou seu único gol com a camisa do clube até o momento, felicidade que ele espera repetir no fim de semana.

"Tomara que essa coincidência volte a acontecer. Já estou com saudade disso, foi o primeiro e único gol pelo Vasco. Espero que domingo possa voltar a marcar. Gol é gol, não importa da forma que seja, vale a mesma coisa. A gente trabalha diariamente, hoje mesmo o técnico Jorginho fez um trabalho de finalização. Pela nossa situação, as equipes vêm jogar no erro do Vasco, temos que ter tranquilidade", analisou o meia.