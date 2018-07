'É um dos títulos mais justos que ganhei', festeja Levir Culpi

Com quase 30 anos de experiência como treinador, Levir Culpi disse que o título da Copa do Brasil de ontem foi um dos mais gratificantes da sua carreira pela forma como foi conquistado e pela campanha que o Atlético-MG fez ao longo do torneio.

“Há coisas que não se explica. Estou tão feliz. Quero abraçar minha família, minha mulher, filhas e todos que participaram disso. Foi um dos títulos mais justos que eu já vi. Jogamos bem, fizemos milagres. Eliminamos Palmeiras, Corinthians, Flamengo e nosso maior rival com duas vitórias. Talvez seja o título mais significativo da minha carreira pela dificuldade”, disse o treinador, que não segurou as lágrimas e chorou ainda no gramado. Levir foi campeão da Copa do Brasil em 1996 justamente com o Cruzeiro.

O atacante Diego Tardelli aproveitou o título para provocar os torcedores do Cruzeiro, que mesmo após o apito final permaneceram no Mineirão festejando a tetracampeonato brasileiro, conquistado no domingo, contra o Goiás, com duas rodadas de antecedência.

“Vamos festejar com a nossa massa, que mesmo em menor número fez mais barulho que o pessoal de azul. É uma sensação melhor do que a da Libertadores porque ganhamos do Cruzeiro na final. Sabemos da rivalidade que é jogar contra eles. É gostoso. Aqui é nosso salão de festas e sempre vai ser. Quem manda no Mineirão é a gente”, disse o atacante.

O goleiro Victor lembrou da sequência de títulos conquistados pela equipe a partir do ano passado: Campeonato Mineiro, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil. “Essa festa não tem hora para acabar porque é um título muito importante para a história do Atlético. Esse grupo veio para quebrar paradigmas na história do clube”, afirmou.

O capitão Leonardo Silva destacou a postura ofensiva do time. “Nosso objetivo era não sofrer gols e ampliar a vantagem. Jogamos com inteligência, tirando o espaço deles. Nada mais justo e merecido que o título terminar nas nossas mãos. O sonho se materializou. Vamos levantar mais um troféu.”