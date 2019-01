'É um escândalo ele nunca ter ganho', diz Buffon sobre prêmio de Bola de Ouro a Neymar

Clube de dois dos maiores atacantes da atualidade, o Paris Saint-Germain pode dominar o setor ofensivo do futebol mundial nos próximo anos, pelo menos é o que pensa Gianluigi Buffon, goleiro da equipe. Em entrevista concedida nesta terça-feira, o experiente arqueiro fez questão de elogiar Neymar e Mbappé, e disse ainda que o brasileiro deveria ter sido reconhecido com o prêmio de Bola de Ouro.

"Sempre estou dizendo ao Neymar que é um escândalo ele nunca ter ganho uma Bola de Ouro e que ele deveria estar furioso por isso", declarou Buffon ao jornal italiano Corriere Della Sera. "Ele e Mbappé têm um talento que é surreal, podem dominar o futebol mundial nos próximos dez anos."

Em 2015, Neymar chegou perto de conquistar a Bola de Ouro pela primeira vez, quando o prêmio ainda era unificado pela Fifa e pela revista francesa France Football. A parceria durou de 2010 a 2015. Na ocasião, o brasileiro ficou na terceira colocação, com Lionel Messi, do Barcelona, em primeiro, e Cristiano Ronaldo, então no Real Madrid, em segundo.

Aos 40 anos de idade, Buffon chegou ao PSG em julho de 2018, mas, apesar de pouco tempo de convívio com os atacantes, reconhece e exalta suas qualidades. Porém, fez questão de enfatizar o lado psicológico dos desafios. "Tudo vai depender da cabeça deles", explicou o goleiro.