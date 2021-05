'É um grande prazer estender a aventura no Paris Saint-Germain', festeja Neymar

O brasileiro Neymar comemorou bastante a renovação de contrato com o Paris Saint-Germain, até junho de 2025, anunciada pelo clube neste sábado pela manhã. Se mostrando feliz no clube, o atacante disse que "é um orgulho" fazer parte do grupo.

Depois da queda do PSG na Liga dos Campeões, diante do Manchester City, havia uma especulação que o brasileiro pudesse pedir para deixar o clube. Ele já havia manifestado a ideia de ir para o clube inglês na temporada passada, mas acabou não atendido. Agora, porém, era só juras de amor ao clube nos últimos dias.

"É um grande prazer estender a aventura no Paris Saint-Germain", festejou Neymar após a assinatura do contrato. "Estou muito feliz em Paris. É um verdadeiro orgulho fazer parte deste grupo, trabalhar com estes jogadores, este grande treinador e fazer parte da história deste clube", falou.

Além de juras de amor, Neymar ficou bastante empolgado com o "projeto Liga dos Campeões", no qual há promessa da chegada de grandes reforços. "São essas coisas que me fazem acreditar ainda mais neste grande projeto. Aqui cresci como pessoa, como ser humano e também como jogador. Portanto, estou muito feliz por estendê-lo e espero ganhar muitos mais troféus aqui."

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, também comemorou o acordo com o brasileiro e não escondeu que o clube conta com o astro em seu ousado projeto para os próximos anos. A injeção de dinheiro para montar um time ainda mais forte, faz parte das metas futuras.

"O centro de gravidade do nosso ambicioso projeto de crescimento do PSG está no coração, no talento e no envolvimento total dos nossos jogadores", discursou Nasser Al-Khelaïfi. "Tenho orgulho de ver Neymar Jr reafirmar hoje seu compromisso de longo prazo, até 2025, dentro da família Paris Saint-Germain, cujos fãs ele continuará a encantar. Ficamos muito felizes em vê-lo continuar fazendo parte do nosso projeto e ao nosso lado por muitos anos."