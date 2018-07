'É um jogo especial e quero dar adeus erguendo a taça', diz Luis Enrique no Barça

De saída do Barcelona após três anos à frente do time, o técnico Luis Enrique disse que quer se despedir levantando a taça da Copa do Rei. A equipe disputa a final do torneio neste sábado contra o Alavés. O jogo está marcado para 16h30 (horário de Brasília) no Vicente Calderón, em Madri.

"Será um jogo especial, pela oportunidade de terminar (minha passagem pelo clube) com um título", disse o treinador, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira. "Queria me despedir erguendo a taça da Copa. A equipe se encontra bem física e psicologicamente", completou.

Esse é o quarto ano seguido em que o Barcelona chega à final da Copa do Rei. Se vencer o Alavés, será o terceiro título consecutivo. Para Luis Enrique, a equipe adversária é a revelação da temporada. "O Alavés fez uma temporada de altíssimo nível. É a equipe revelação da temporada. Tem um time que pressiona bem e tem uma grande transição, podendo mudar de sistema de jogo", analisou.

O técnico ainda comentou sobre os desfalques Sergi Roberto e Luiz Suárez, suspensos por terem sido expulsos no jogo de volta da semifinal contra o Atlético de Madrid. O atacante ainda sofreu um estiramento na coxa direita na última quinta e não jogaria neste sábado mesmo se não estivesse suspenso. "Há muitas opções e jogadores de garantia nas diferentes posições, e todos são bons", explicou.

A decisão de sábado é a última possibilidade de título nesta temporada europeia, na qual o Barça só faturou a Supercopa da Espanha, que é considerado um troféu de menor expressão entre os que o time buscou neste ciclo 2016/2017.

Sobre a saída de Luis Enrique, Gerard Piqué, que também concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, disse que o treinador é um dos melhores da história. "Luis Enrique merece um bom final. Foi um grande treinador, um dos melhores da história. Foram três anos magníficos. Ele foi capaz de conquistar todos nos vestiários".

Se conquistar o título da Copa do Rei, Luis Enrique somaria nove troféus como treinador do Barça, que ele assumiu há três temporadas. Neste período, o comandante ganhou duas edições do Campeonato Espanhol, uma da Liga de Campeões da Europa, uma do Mundial de Clubes da Fifa, uma da Supercopa da Europa, além de duas da Copa do Rei e uma da última Supercopa da Espanha.