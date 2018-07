'É um multicampeão', afirma Alexandre Pato sobre o goleiro Rogério Ceni

SÃO PAULO - Assim que Alexandre Pato foi contratado pelo São Paulo, Rogério Ceni deu declarações frias que deram a impressão de um descontentamento do goleiro com o novo reforço. Quando chegou ao CT da Barra Funda, o atacante foi recepcionado justamente pelo goleiro, que mudou o tom do discurso e torceu por uma adaptação rápida do agora ex-corintiano.

Pato seguiu a mesma linha paz e amor do goleiro e só teve palavras positivas para falar do maior ídolo da torcida. "Foi a primeira pessoa que me recebeu, tirei foto com ele e com meu pai. É um multicampeão, ganhou tudo aqui", elogiou o atacante.

O goleiro e o atacante são naturais da mesma cidade (Pato Branco, no Paraná), mas tiveram um desentendimento no Paulistão do ano passado. No duelo da primeira fase, o goleiro teve uma séria lesão no pé direito ao chutar o atacante para tentar afastar uma bola e viu o árbitro marcar o pênalti. Na comemoração do gol (que deu a vitória por 2 a 1 de virada), Pato fez sinal de silêncio para a torcida e Ceni. Na semifinal, Rogério defendeu o pênalti na disputa, mas a cobrança foi repetida e Pato tirou o rival da competição com novos gestos de silêncio.

Desde que chegou ao Morumbi, o jogador tem tentado se entrosar com os companheiros e sempre busca proximidade para apagar a imagem que deixou no Corinthians de viver num mundo à parte. Sempre que deixa o campo está conversando com outros atletas e dando risada.

"A recepção tem sido muito boa de todos e a cada dia me sinto mais confortável e à vontade aqui. Espero logo poder retribuir isso em campo porque todos; jogadores, diretores, funcionários e comissão, estão me ajudando muito."