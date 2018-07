'Grande honra defender a seleção', diz Kaká sobre Copa América

O meia Kaká, convocado na noite de quinta-feira para substituir o atacante Douglas Costa, cortado por lesão, vai se apresentar à seleção brasileira em Denver, local do amistoso contra o Panamá, neste domingo. O jogador do Orlando City usou as redes sociais para agradecer à convocação para a disputa da Copa América Centenário. "É com grande honra e alegria que mais uma vez tenho a oportunidade de defender minha pátria e esta camisa!", publicou o jogador em sua conta no Twitter.

Douglas Costa, jogador do Bayern de Munique, foi cortado por causa de uma lesão muscular. Na ausência de Neymar, que ficou fora da Copa América Centenário por causa de um acordo com o Barcelona para disputar apenas a Olimpíada do Rio, em agosto, Douglas era um dos candidatos ao posto de principal jogador da seleção com presença certa entre os titulares.

Por outro lado, Kaká não tem a certeza de que será titular. Desde agosto de 2014, quando Dunga reassumiu o comando técnico, o meia esteve à disposição em oito partidas, atuou em quatro, entrando sempre no segundo tempo. O jogador do Orlando City, no entanto, é um ídolo para os jogadores mais jovens, além de trazer carisma e experiência.

A seleção brasileira viaja nesta sexta-feira para Denver, onde enfrentará o Panamá neste domingo. Será a única partida antes da estreia na Copa América Centenário diante do Equador no dia 4, próximo sábado, no estádio Rose Bowl, em Pasadena (Califórnia).