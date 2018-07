'Meu coração está despedaçado', diz mãe de Danilo

As informações desencontradas sobre o estado de saúde do goleiro Danilo geraram aflição nos familiares e amigos. O jogador estava com o elenco da Chapecoense no avião, que caiu na madrugada desta terça-feira próximo a Medellín, na Colômbia. Sem saber a veracidade dos fatos, a mãe do jogador ficou muito abalada. Pouco tempo depois, os parentes receberam a confirmação de sua morte.

"O coração está despedaçado. Estou sofrendo muito, é muito difícil, Eu jamais achei que eu fosse passar por esse momento. Eu não consegui assimilar ainda. O desespero está muito grande. Não está sendo fácil porque é complicado. A gente não tem notícias concretas. Cada um passa uma notícia diferente a cada minuto ", disse Alaíde Padilha, em entrevista ao canal SporTV.

Amigo pessoal de Danilo, Martins Neto divulgou em sua rede social que estava na casa da família do jogador e que a última informação recebida é que o colega continua com vida e consciente. "Precisamos de paciência e fé redobrada", escreveu. E continuou: "Em meio a tantos desencontros, estamos tentando passar algo positivo."

Gente. Recebemos um áudio a 40 minutos direto da Colômbia dizendo que o Danilo está vivo e consciente. Muitas informações desencontradas. — Martins Neto (@lm_neto) 29 de novembro de 2016

O jogador foi resgatado com vida após a queda do avião na Colômbia e levado ao hospital. Horas depois, a emissora local Telemedellin relatou que ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na San Vicente Fundación. A Cruz Vermelha, no entanto, divulgou em seguida os nomes dos sobreviventes da tragédia, com Danilo entre eles. Mas Aeronáutica Civil da Colômbia divulgou outra lista minutos depois sem o nome do goleiro.

Menos de uma hora depois, Martins Neto voltou a usar as redes sociais para confirmar a morte do amigo Danilo.