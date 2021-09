EA Sports divulga lista de jogadores no FIFA 22 com cinco estrelas de finta; Negueba é destaque

O lançamento do FIFA 22 está programado para 1º de outubro. Enquanto isso, os fãs do game de futebol se contentam com as novidades divulgadas pela EA Sports. Na edição deste ano, nove jogadores passaram a ter cinco estrelas de finta, incluindo quatro brasileiros. O destaque fica por conta de Negueba, ex-Flamengo e atualmente no Incheon United, da Coreia do Sul.

Além dele, Antony, destaque do Ajax e campeão olímpico em Tóquio, Igor Coronado, do Al Ittihad, e Cesinha, do Daegu, são os outros privilegiados do Brasil que podem executar todos os dribles no simulador a partir desta edição. Ilsinho, Talles Magno, David Neres, Marcelo, Vinícius Júnior, Marlos, Coutinho, Roberto Firmino e Neymar são os outros brasileiros que já possuíam a habilidade em versões anteriores. Os fãs poderão usar os jogadores no popular Ultimate Team, modo que consiste em montar seu time por meio de cartas tiradas em pacotes para depois jogar online contra outros adversários.

Josip Ilicic, da Atalanta, Jesús Corona, do Porto, Modou Barrow, do Jeonbuk Hyundai Motors, Ricardo Quaresma, do Vitória de Guimarães, e o ex-jogador David Ginola foram os outros escolhidos pela EA Sports para ganharem a qualificação máxima de dribles. Ginola é um dos integrantes do FUT Heroes, um grupo de cartas que homenageia atletas que se destacaram durante suas carreiras futebolísticas.

Ao todo, 11 jogadores perderam as cinco estrelas no game, incluindo o brasileiro Douglas Costa. O atacante do Grêmio se junta a Ribéry, do Salernitana, Bernardeschi, da Juventus, e El Shaarawy, da Roma, como os destaques na lista. No FIFA 22, craques como Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé dispõem de cinco estrelas de finta. Lendas do futebol como Pelé, Maradona, Ronaldo e Cruyff também fazem parte da coleção de jogadores com habilidade máxima.

O jogo já pode ser testado pelos amantes do futebol virtual a partir desta quarta. No entanto, é preciso assinar o EA Play, serviço que oferece vantagens aos gamers e dá 10h de acesso antecipado ao FIFA 22, que estará disponível no Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia e Nintendo Switch.