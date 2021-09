EA Sports divulga ratings do Fifa 22 e causa polêmica com Lewandowski melhor do que CR7

A EA Sports divulgou nesta segunda-feira os ratings dos melhores jogadores do Fifa 22 e causou polêmica nas redes sociais. Na lista, Lewandowski, do Bayern de Munique, aparece na segunda colocação, com 92 overall, na frente de Cristiano Ronaldo, com 91. O primeiro é Messi, agora no Paris Saint-Germain, com 93.

Apesar de ter sido eleito o melhor do mundo pela Fifa de 2020, o atacante polonês não deveria ter uma carta melhor no Ultimate Team do que o craque português, que voltou ao Manchester United nesta temporada, segundo manifestações nas redes sociais.

Além de Cristiano Ronaldo, outros quatro jogadores terão Overall 91, entre eles Neymar, do PSG, que aparece em sexto. A lista tem ainda Mbappé, companheiro do brasileiro na equipe francesa (o quinto), De Bruyne (o quarto), do Manchester City, e Oblak (o sétimo), do Atlético de Madrid.

O top 10 tem ainda Kane (Tottenham), Kanté (Chelsea) e Neuer (Bayern de Munique), todos com o overall 90. Ter Stegen, do Barcelona, também ficou com 90, mas em 11º.

Entre os 22 primeiros (uma referência ao ano) na lista divulgada pela EA Sports estão mais três brasileiros. Alisson (Liverpool, 18º lugar, com 89 de overall), seguido por Casemiro (Real Madrid, 20º, com 89 de overall) e Ederson (Manchester City, 21º, também com 89 de overall).

O Fifa 22 chega em 1º de outubro, com versões para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia. Quem comprou na pré-venda uma versão especial pode jogar já no dia 27 de setembro.