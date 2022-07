EA Sports revela capa do FIFA 23 com jogadora pela primeira vez na edição global

A EA Sports revelou nesta segunda-feira a capa da entrada mais recente em sua maior franquia de jogos, o FIFA 23. A edição ultimate, a mais cara, foi a escolhida a ser mostrada ao público antes do anúncio completo, nesta quarta-feira. Além de Mbappé, que estampa o jogo pelo terceiro ano consecutivo, a novidade é a presença da australiana Sam Kerr, do Chelsea, a primeira mulher a estar presente na capa.

Este será o último jogo da franquia de futebol virtual da EA Sports com o nome de "FIFA", após o rompimento entre a desenvolvedora e a entidade máxima do esporte. A partir de julho de 2023, as próximas entradas receberão o nome de EA Sports FC.

Sam Kerr será a primeira mulher a estampar a capa da edição global do FIFA. Antes dela, Alex Morgan, jogadora da seleção americana, estrelou ao lado de Lionel Messi a versão do FIFA 16 para os Estados Unidos. Na última temporada, a australiana conquistou os títulos da Women's Super League e da Copa da Inglaterra Feminina. Além disso, concorreu ao prêmio "The Best", mas foi derrotada pela espanhola Alexia Putellas.

Mbappé, craque francês do PSG e fã declarado da franquia, estampará a capa pela terceira edição consecutiva. A revelação da capa da "Ultimate Edition" traz, além de Sam Kerr, a evolução da Engine "Hypermotion", desenvolvida para o FIFA 22: a "Hypermotion 2". Focada em trazer movimentos mais realistas e na melhor movimentação dos jogadores em campo, a nova tecnologia deve trazer melhorias técnicas e gráficas, em especial para a nova geração de consoles (Playstation 5 e Xbox Series X|S).

Presenting your #FIFA23 Cover Stars:@samkerr1 and @KMbappe ⭐️⭐️ Two phenomenal forces up front. One ultimate strike partnership. See the full reveal on July 20 ➡ https://t.co/yjXnlCteDR pic.twitter.com/oOWyqoqBzB — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 18, 2022

Os preços das versões e a data de lançamento ainda não foram revelados, mas deve acontecer no próximo dia 20. Inicialmente a expectativa é que o jogo chegue, entre setembro e outubro de 2022, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S - os mesmos consoles da última versão.