Ebola leva organização da Copa Africana a monitorar jogadores

Todos os times a caminho da Guiné Equatorial para a Copa das Nações Africanas devem viajar através da capital Malabo, onde serão submetidos a testes para detecção do vírus Ebola, disse a Confederação Africana de Futebol (CAF) nesta quarta-feira.

Aqueles que mostrarem qualquer sinal do vírus contagioso ou que se recusarem a ser examinado pode ser colocado em quarentena por até 21 dias. "Todos que estiverem chegando para a Copa das Nações devem respeitar as regras e regulações médicas", disse a CAF em comunicado.

As rígidas regulações refletem o medo de disseminação da doença fatal que levou o Marrocos a pedir o adiamento do torneio entre as 16 equipes. Os marroquinos acabaram perdendo o direito de sediar o campeonato e a Guiné Equatorial se apresentou no último momento como sede da competição.

A pior epidemia de Ebola já registrada matou mais de 8.371 pessoas e infectou 21.171 pessoas em Libéria, Serra Leoa e Guiné, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgados na segunda. Dos três países mais afetados pela doença, a Guiné é o único que participa da Copa das Nações. A exigências de exames médicos levaram a Tunísia a cancelar um amistoso pré-torneio no vizinho Gabão. Os tunisianos disseram que também iriam arcar com a logística para viajar ao Gabão e depois a Malabo para os exames médicos. A Tunísia planejava originalmente viajar diretamente para a pequena cidade de Ebebiyin, no leste da Guiné, onde a delegação vai ficar baseada.