Edcarlos diz que Cruzeiro precisa esquecer liderança O zagueiro Edcarlos pediu nesta sexta-feira para o elenco do Cruzeiro esquecer que lidera o Campeonato Brasileiro. Na avaliação do jogador, o time mineiro seguirá mais focado se não lembrar da primeira posição e terá mais chances de vencer o Grêmio no domingo, fora de casa.