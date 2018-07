Edcarlos projeta jogo difícil para o Cruzeiro no domingo

"Agora é focar o Flamengo. Vamos nos concentrar neles porque sabemos que é um time muito difícil de ser batido no Rio. Temos que ir com a mesma tranquilidade e organização para sairmos com o resultado de lá", avaliou o zagueiro, elogiando a atuação do Cruzeiro na vitória sobre o Vasco.

Confiante, Edcarlos avaliou que o time mineiro tem condições de tirar a desvantagem para Fluminense e Corinthians, mesmo faltando apenas duas rodadas para o término da competição. "Temos que esperar que os adversários diretos pelo título tropecem e que nós continuemos fazendo nosso papel. Sabemos que no futebol tudo pode acontecer e por isso há a cobrança do Cuca para mantermos nosso foco", comentou.

O Fluminense está na liderança com 65 pontos, um na frente do Corinthians e dois do Cruzeiro, e só depende de suas próprias forças para ser campeão - enfrenta Palmeiras e Guarani.