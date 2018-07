Edcarlos sente lesão e vira dúvida no Atlético-MG

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, Edcarlos reclamou de dores na parte posterior da coxa esquerda e deixou o treino mais cedo. Com suspeita de estiramento, ainda não confirmada, ele acabou sendo substituído pelo garoto Jemerson.

Réver, capitão do time e titular absoluto da zaga, ainda está em tratamento de lesão no tornozelo e sequer viajou com o grupo para Buenos Aires, ficando treinando em Belo Horizonte. Otamendi, que foi titular no primeiro semestre, não teve o contrato de empréstimo renovado e já se apresentou ao Valencia, da Espanha.

Nesta quinta, Levir também não pôde contar com Josué, poupado com dores musculares. O volante, porém, deverá ser reserva diante do Lanús. Victor e Jô, que estão com a seleção brasileira, devem entrar no time no lugar de Giovanni e André para a partida de quarta-feira.

A equipe escalada nesta quinta-feira teve: Giovanni; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Edcarlos (Jemerson) e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho e Maicosuel; Diego Tardelli e André.

O Atlético treina no CT da federação argentina, em Ezeiza, nos arredores de Buenos Aires, enquanto a Cidade do Galo é utilizada pela seleção da Argentina, que domingo faz a final da Copa. No sábado pela manhã, o time brasileiro faz um jogo-treino diante do Independiente, no CT a AFA.