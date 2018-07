Edcarlos sofre lesão muscular e pode não jogar mais pelo Atlético-MG

Como Jemerson cumpria suspensão, Edcarlos começou jogando diante do Corinthians, domingo, no Independência, mas deixou o jogo reclamando de dores musculares. Submetido a exames, foi vetado pelo departamento médico do clube, que usualmente não divulga o prazo de recuperação dos jogadores do clube.

Diante do Figueirense, domingo, em Santa Catarina, Jemerson volta de suspensão e será titular ao lado de Leonardo Silva. A primeira opção no banco de reservas passa a ser Tiago, de 25 anos, que só jogou duas vezes no ano.