Edema na coxa tira Copete da estreia do Santos no Brasileirão e de jogo em La Paz

Uma edema moderado no músculo adutor da coxa esquerda deverá tirar o atacante colombiano Jonathan Copete do Santos na estreia do clube no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, neste domingo, às 11 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, e do próximo compromisso da equipe na Copa Libertadores, no próximo dia 17, em La Paz, na Bolívia, contra o The Strongest.

O diagnóstico foi divulgado nesta quarta-feira pelo clube santista, mas o colombiano já havia sentido dores na perna durante o treino do time na última segunda - o jogador nem viajou com a delegação para Belém, no Pará, onde a equipe enfrenta o Paysandu, nesta quarta, às 21h45, pela Copa do Brasil. O departamento médico não deu um período específico para a recuperação, mas acredita nela em um prazo de sete a 10 dias.

Outro problema para o treinador Dorival Júnior é o zagueiro David Braz. Ele se apresentou nesta semana no CT Rei Pelé, em Santos, com dores na região posterior também da coxa esquerda. Exames complementares revelaram um estiramento no bíceps femoral. O defensor deverá perder o confronto contra o time tricolor carioca, mas estará à disposição no duelo contra os bolivianos.

Na Libertadores, o time santista lidera o Grupo 2 com oito pontos. O The Strongest é o segundo colocado, com sete. O Independiente Santa Fe, da Colômbia, está em terceiro lugar, com quatro, e o Sporting Cristal, do Peru, tem dois, na última posição da chave.

Pela Copa do Brasil, por ter vencido o primeiro jogo contra os paraenses na Vila Belmiro (2 a 0), na quarta-feira passada, o time santista poderá perder por 1 a 0 ou até por dois gols de saldo, desde que marque pelo menos uma vez na casa do adversário.