Edenílson chega cheio de esperança ao Corinthians

Apesar de ter sido contratado para compor o elenco corintiano, Edenílson avisou que vai buscar uma vaga no time do técnico Tite. "Vou brigar para ser titular do Corinthians", prometeu o jovem jogador, mostrando muita disposição no novo clube. "E, se o professor precisar, só não jogo no gol. Já atuei de lateral, meia, atacante."

Edenílson é um dos quarto reforços já contratados pelo Corinthians para a disputa do Brasileirão. Além dele, o clube acertou com o meia Alex (Spartak Moscou), o atacante Emerson (estava sem clube, desde que deixou o Fluminense) e o lateral Weldinho (Paulista). Mas a diretoria corintiana ainda busca mais jogadores para o elenco.

Nesta sexta-feira, inclusive, Tite chegou a pedir durante a entrevista coletiva para que a diretoria do clube não poupe esforços para contratar novos jogadores. O meia holandês Seedorf, do Milan, e o goleiro Renan, do Avaí, são alguns dos reforços pretendidos pelo Corinthians para a disputa do Brasileirão.