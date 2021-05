Edenílson comemora vaga na final do Gauchão, mas já pensa na Libertadores

Autor do terceiro gol do Internacional na goleada sobre o Juventude, por 4 a 1, na neste sábado, no Beira-Rio, o meia Edenílson comemorou a classificação para a final do Campeonato Gaúcho diante de um adversário difícil.

"Ficamos felizes com a classificação. A equipe está de parabéns. Sabíamos que seria um jogo difícil, pois é um time que marca bem. A gente sabia que precisaria ter paciência para marcar o primeiro gol e consequentemente os outros", disse Edenilson.

O Inter, porém, não vai ter muito tempo para comemorar. Na manhã deste domingo, a delegação viaja com destino a San Cristobal, na Venezuela, para o jogo contra o Deportivo Táchira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

"Agora é virar a chave. Temos um grupo bastante preparado e vamos para mais um jogo importante", afirmou o meia, que foi substituído com dores no tornozelo, mas não deve ser problema para a partida na Venezuela.

Na Libertadores, o Inter está na liderança do Grupo B, com os mesmos seis pontos do Always Ready-BOL, mas na frente pelo saldo de gols (7 a 3). Olimpia-PAR e Deportivo Táchira-VEN têm três cada.