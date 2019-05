Edenílson dá méritos para comissão por gol que sacramentou vitória do Inter

O volante Edenílson teve atuação destacada na vitória do Internacional por 2 a 0 sobre o CSA, neste domingo, no Beira-Rio. Foi dele o gol que sacramentou o triunfo da equipe gaúcha com um bonito chute de fora da área. Em diversos momentos da partida, atuou como armador e acabou dando os méritos do arremate preciso para a comissão técnica, liderada por Odair Hellmann.

"Não foi um chute de sorte. Méritos da comissão técnica que faz a gente trabalhar finalização todos os dias. O professor cobra bastante isso e tive a felicidade de marcar em um momento importante para liquidar o duelo, bem quando a equipe do CSA estava começando a nos incomodar", afirmou o volante.

Além de contribuir na marcação, Edenílson deu assistência para o gol, que acabou anulado, de Victor Cuesta e deu total apoio aos defensores. Ele tentou explicar o momento do gol. "Quando a bola sobrou, só pensei em chutar. Foi uma felicidade para todo o grupo", concluiu.

Com o resultado, o Internacional conquistou sua terceira vitória no Beira-Rio, tendo assim 100% de aproveitamento dentro de casa no campeonato. Agora, som nove pontos, contra 13 do líder Palmeiras, na quinta posição.

Antes de enfrentar o Santos, no domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, o Internacional precisará focar na Copa do Brasil. O time gaúcho fará o jogo de ida das oitavas de final contra o Paysandu, na quinta-feira, no Beira-Rio.