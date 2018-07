Edenilson é mantido na direita e Guto esboça Inter com Carlos no ataque

O técnico Guto Ferreira deve mesmo promover mudanças no Internacional para encarar o Náutico no sábado, no Beira-Rio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na atividade desta quinta-feira, ele manteve o volante Edenilson improvisado como lateral e indicou que promoverá Carlos à titularidade no ataque.

Edenilson já havia treinado na lateral direita na última quarta, um dia após a vitória sobre o Figueirense, mas havia a expectativa que ele pudesse voltar à posição de origem quando Guto tivesse todo o elenco à disposição. Não foi o que aconteceu, e a tendência é que o jogador atue mesmo improvisado na vaga que vinha sendo de Junio.

Na terça-feira, o Inter entrou em campo sem seis titulares, entre eles Edenilson. Foi a oportunidade para algumas peças mostrarem serviço, caso de Carlos. O jogador agradou Guto, treinou novamente na equipe nesta quinta e deverá ser mantido para encarar o Náutico.

Outro que vive situação semelhante é o volante Fabinho. Depois de ter a chance de atuar contra o Figueirense, o jogador foi mantido na equipe na atividade desta quinta, na vaga justamente de Edenilson, e deve formar a dupla de volantes com Rodrigo Dourado.

Em relação ao Inter da estreia de Guto, no empate por 1 a 1 com o Juventude, devem deixar a equipe os laterais Junio e Carlinhos, com Uendel voltando para sua posição de origem. O zagueiro Victor Cuesta, com desconforto muscular, não treinou nesta quinta, foi substituído por Danilo Silva e pode ser mais uma alteração para sábado.

Se mantiver a equipe que treinou nesta quinta para encarar o Náutico, Guto levará o Inter a campo com: Danilo Fernandes; Edenilson, Léo Ortiz, Danilo Silva e Uendel; Rodrigo Dourado, Fabinho e D'Alessandro; Carlos, William Pottker e Nico López.