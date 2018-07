Edenílson é relacionado e deve reforçar Internacional contra o Caxias

O técnico Antônio Carlos Zago pode ganhar um importante reforço no Internacional para o jogo deste domingo, contra o Caxias, às 16 horas, fora de casa, pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho: o volante Edenílson.

Depois de sentir um incômodo na coxa e desfalcar a equipe na vitória sobre o Corinthians, nos pênaltis, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, Edenílson treinou neste sábado e foi relacionado para enfrentar o Caxias. Deve, assim, começar jogando.

O meia-atacante Roberson, por sua vez, que também sofre com um problema na coxa, ficou de fora do treino deste sábado, não foi relacionado e está fora do importante duelo, que garantirá uma vaga na decisão do Gaúcho. A partida de ida foi vencida pelo Internacional por 1 a 0.

Mas, apesar da vantagem de jogar pelo empate, Zago precisa superar outros dois desfalques: os laterais William, suspenso, e Carlinhos, que foi diagnosticado com uma apendicite aguda e precisará passar por uma cirurgia. Ele deve ficar afastado por cerca de 20 dias.