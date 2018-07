Edenílson evita pensar em concorrência com Alessandro

SÃO PAULO - Edenílson tem tudo para se tornar o titular na lateral-direita do Corinthians no ano que vem, quando Alessandro deve se aposentar. Mas o jogador de 24 anos por enquanto não pensa em gerar concorrência para a posição enquanto o colega de time estiver se recuperando de uma lesão muscular.

"Ninguém sai na frente, está todo mundo igual na disputa. Quem se destacar nos treinamentos terá grandes chances. Tudo depende de quando o Alessandro voltar. Espero que seja o quanto antes, porque é um jogador muito importante para nós", explicou Edenílson nesta quinta-feira. Curiosamente ele está apresentado no site oficial do clube como meia, posição em que começou a carreira.

A mudança para a lateral foi uma opção do técnico Tite. Não há mais ninguém no elenco para ser reserva do camisa 2. Por ser meia de origem, Edenílson tem como característica que pesa a favor a melhor qualidade no passe e também a chegada ao ataque. Porém não tem o mesmo poder de marcação.

Alessandro tem 34 anos e está no Corinthians desde 2008. Pelo time, passou pela campanha na Série B até os títulos no ano passado da Libertadores e do Mundial de Clubes. Por isso tem moral e respeito no clube, mas deve se aposentar no fim da temporada. "Procuro encontrar o meu espaço no time o quanto antes", afirmou Edenílson.