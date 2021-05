Edenílson não poupa críticas após Inter levar a virada: 'Faltou inteligência'

O polivalente Edenílson não saiu nada feliz do Beira-Rio, em Porto Alegre, neste domingo à tarde. Também pudera. Em plena final do Campeonato Gaúcho, o Internacional do técnico Miguel Ángel Ramírez levou a virada do Grêmio, por 2 a 1, no Gre-Nal 431 e se complicou na tentativa de encerrar o jejum de cinco anos sem título estadual.

"Nos expusemos demais. Clássico é detalhe. Tinha que baixar um pouco as linhas. Faltou um pouco de inteligência. Acertar durante a semana para não ficar exposto", criticou Edenílson na saída do gramado.

Dono da melhor campanha, o Grêmio poderá decidir em casa no próximo domingo. Sem falar que o time do invicto Tiago Nunes jogará pelo empate. Ao Internacional restará vencer por dois ou mais gols de diferença. Se vencer por um gol, a disputa do título será nos pênaltis.

Essa é a 15ª final entre os maiores rivais do Rio Grande do Sul. O Inter foi campeão em 1976, 1991, 1992, 1997, 2011, 2014 e 2015. Já o Grêmio levantou o título em um Gre-Nal em 1962, 1977, 1995, 1999, 2006, 2010 e 2019.