Edenilson tem documentação liberada e pode reforçar Internacional contra Criciúma

O volante Edenilson teve a sua documentação regularizada nesta quarta-feira junto à CBF e com o seu nome de volta ao Boletim Informativo Diário (BID) está liberado para reforçar o Internacional no próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 16h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Criciúma, pela 12.ª rodada da competição.

Edenílson ficou fora da partida contra o Boa, no último sábado, por questões contratuais. O vínculo do jogador com o time gaúcho precisava de uma alteração, por conta do fim do tempo de empréstimo pelo Genoa. Para que o atleta voltasse aos gramados, o Internacional precisava de um documento da Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) regularizando a situação do volante. Depois de receber e enviar para a CBF, o seu nome voltou a ser publicado no BID - o novo vínculo de empréstimo agora é com a Udinese.

O jogador participou normalmente com os companheiros do treinamento comandado pelo técnico Guto Ferreira nesta quarta-feira em um hotel utilizado pelo clube nestas duas últimas semanas como uma espécie de retiro, em Viamão (RS), cidade da região metropolitana de Porto Alegre.

O volante chileno Felipe Gutiérrez, que sagrou-se vice-campeão da Copa das Confederações no domingo passado - o Chile perdeu a final para a Alemanha por 1 a 0 - também trabalhou com o restante do elenco e poderá ser escalado no duelo contra os catarinenses. O zagueiro Victor Cuesta (que estava lesionado) e o lateral-esquerdo Uendel (cumpriu suspensão) participaram das atividades e estão disponíveis.

Guto Ferreira, que tem algumas dúvidas em relação ao ataque e ainda não definiu a equipe, testou uma formação no esquema 4-4-2. O time titular foi escalado com: Danilo Fernandes; Winck, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; Nico López e William Pottker.

O elenco do time colorado - que tenta se reabilitar da derrota em casa para o Boa - terá mais um treinamento em Viamão nesta quinta-feira. Depois, o grupo encerrará a preparação para o jogo contra o Criciúma em Porto Alegre. O Internacional ocupa a quinta colocação da Série B, com 17 pontos. Hoje a equipe está fora do G4, o grupo dos quatro primeiros do torneio que ascenderão à Série A.