Edenílson treina pelo Inter e deve enfrentar o Bahia no Beira-Rio

O volante Edenílson treinou normalmente com o restante do elenco do Internacional, nesta terça-feira, e deve estar à disposição do técnico Odair Hellmann na partida desta quarta-feira contra o Bahia, no Beira-Rio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Substituído durante o intervalo da partida em que o time foi derrotado pelo Vasco em São Januário por 2 a 1, na última sexta-feira, ao sentir um desconforto muscular na coxa esquerda, ele ainda não foi confirmado pelo técnico. Se não tiver condições de jogo, deverá dar lugar a Patrick.

Os desfalques já confirmados para o compromisso contra os baianos são os defensores Emerson Santos - suspenso -, Rodrigo Moledo e Rodrigo Dourado, lesionados; além do lateral Iago, que está com a seleção brasileira olímpica, e do atacante Paolo Guerrero, com o selecionado peruano em preparação para a Copa América.

Perguntado sobre o que sabia a respeito da equipe que terá pela frente nesta quarta-feira, que não perde há quatro jogos na competição, o volante Rodrigo Lindoso elogiou o adversário. "Também estão brigando lá em cima, têm feito bons jogos. Sem dúvida, têm pontos fortes. Não dá para comentar muito. Mas estamos estudando sim, como fazemos com todos os adversários" comentou.

O Internacional é o sétimo colocado na tabela de classificação do Brasileirão com 13 pontos ganhos e 100% de aproveitamento em seu estádio nas quatro partidas que disputou como anfitrião.