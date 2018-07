Éder e Clementino são liberados e voltam ao São Bento para encarar o Santos De volta aos trabalhos com bola, o técnico Paulo Roberto Santos recebeu uma boa notícia no São Bento na manhã desta terça-feira. Isso porque o volante Éder e o meia-atacante Diego Clementino foram liberados pelo departamento médico e estarão à disposição do treinador para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, às 18h30 do próximo sábado, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.