Éder festeja gol e boa fase no São Paulo: 'Estou começando a ficar em forma'

O atacante Éder festejou o gol marcado frente ao Manaus, nesta quarta-feira, no Morumbi, pela Copa do Brasil, e também a boa fase do São Paulo, sob o comando do técnico Rogério Ceni.

"Estou começando a estar bem fisicamente, ter sequência de jogos, agora consigo ajudar bem o elenco. O Rogério rodou bem o elenco e estão todos dando resultado", disse o atleta, ainda no gramado, após a vitória por 2 a 0, que garantiu o time tricolor na terceira fase da competição nacional.

O jogador reconheceu que não desembarcou no Morumbi em 2021 em boas condições. "Ano passado, depois de 13 anos voltei pro Brasil, sequência de jogos, não me preparei muito, tive muitas lesões."

Segundo Éder, o São Paulo respeitou o adversário, que não tem grande destaque no cenário nacional. "Hoje o futebol demonstra que não tem mais time que não sabe se impor. A gente sabia da dificuldade de hoje, a gente estudou, sabia que eles vinham fechados. Não corremos nenhum risco, fizemos o gol e conseguimos controlar no final."