Eder Luis cobra que Vasco saiba usar vantagem Contra um Fluminense bem mais entrosado, o Vasco vai apostar na velocidade para avançar à final da Taça Guanabara. Os vascaínos têm a vantagem de jogar pelo empate na semifinal, sábado, às 18h30, no Engenhão. O atacante Eder Luis foi um dois poucos do elenco a admitir que o time vai jogar também "com o regulamento".