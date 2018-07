Eder Luis e Carlos Alberto seguem no ataque do Vasco

Sem poder contar com os machucados Alecsandro e Tenorio, o treinador vai repetir a dupla de ataque que perdeu para o Botafogo, com Eder Luis e Carlos Alberto. A movimentação deste último, autor de dois gols no clássico, vem agradando e mereceu atenção do treinador durante a atividade da tarde.

O jogo contra os gaúchos é importante na briga por uma vaga na Copa Libertadores. Isso porque o Vasco, com 50 pontos, precisa vencer para encostar no São Paulo, que tem 55 e é o último dentro do G4. Já o Inter, com 45, necessita a todo custo dos três pontos para não dar adeus definitivo à disputa.

O volante Nilton fez uma comparação curiosa com a situação. "É como coruja, olhando para frente e para trás. Se só pensarmos em passar o São Paulo, fica complicado. Mas, independentemente disso tudo, não podemos deixar de jogar. Nossa equipe é qualificada e técnica. Às vezes arrancamos em algumas rodadas, mas sofremos deslizes também", observou ele.