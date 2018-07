Eder Luis participa de jogo-treino e fica perto de retorno no Vasco Tendo jogado menos de uma hora de futebol nos últimos 20 meses, o atacante Eder Luis está próximo de retornar aos gramados. Nesta terça-feira, ele participou normalmente de um jogo-treino entre os reservas do Vasco contra o Gonçalense, de São Gonçalo. O time B vascaíno perdeu por 1 a 0 no primeiro tempo, enquanto a equipe C alcançou o empate em 1 a 1.