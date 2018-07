Éder Luís pede ao Vasco que prorrogue seu empréstimo O contrato do atacante Éder Luís com o Vasco termina em maio, mês estipulado para ele retornar ao Benfica, de Portugal. O jogador, no entanto, quer continuar em São Januário e confia no poder de negociação da diretoria cruzmaltina para ficar no Rio.