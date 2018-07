Eder Luís pede atenção ao Vasco diante do São Paulo Destaque do Vasco na disputa do Brasileirão, o atacante Eder Luís já defendeu o São Paulo, adversário vascaíno no domingo, em jogo que acontece em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão. E, por conhecer bem a força são-paulina, ele pede atenção especial aos companheiros de time.