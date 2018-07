Eder Luís promete corrigir erros para decisão no Vasco A proximidade de uma partida decisiva deixa o elenco vascaíno ansioso. Classificado para as semifinais da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca -, contra o Olaria, sábado, no Engenhão. Na expectativa para o duelo, o atacante Eder Luís exaltou a semana de preparação que a equipe terá para o confronto do fim de semana.