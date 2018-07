Eder Luís promete dar a volta por cima no Vasco Após ser um dos destaques do Vasco em 2011, o atacante Eder Luís não conseguiu manter a boa fase na última temporada no clube carioca. O jogador sofreu com lesões, não conseguiu ter boas atuações com regularidade e viu o time fracassar em todas as competições que disputou. Motivado, o jogador espera dar a volta por cima nesta temporada.