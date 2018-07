Eder Luis promete muita luta do Vasco na semifinal

"Não realizamos uma boa exibição na última partida, porque sentimos muito o desgaste dos jogos. Mas trabalhamos muito e a tendência é melhorar", admitiu Eder Luis, lembrando que o Vasco coincidentemente enfrentou o mesmo Olaria na última rodada da primeira fase da Taça Rio, domingo passado, e ficou no empate de 2 a 2.

"A equipe do Olaria mostrou na última partida que é muito boa e, com certeza, vamos encontrar dificuldades na semifinal. Só que nosso objetivo é chegar na decisão e vamos lutar muito para conseguir a classificação", disse Eder Luis, um dos titulares do técnico Ricardo Gomes no time do Vasco.

Para cumprir essa promessa de muita luta dentro de campo, os jogadores do Vasco estão bem preparados fisicamente. Quem garante é o preparador físico do clube, Rodrigo Poletto. "Como não tivemos jogo no meio de semana, tivemos mais tempo para trabalhar. Os atletas sentiram o desgaste da maratona, mas já conseguimos colocá-los num nível bom novamente para que eles cheguem bem dispostos na decisão de sábado", contou ele.